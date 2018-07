Besuch bei Sebastian Kurz

Seehofer will das Mittelmeer dicht machen

05.07.2018, 16:44 Uhr | AFP, dpa, rtr, jmt

Deutschland und Österreich werden die Fluchtroute über das Mittelmeer "schließen", sagt Bundesinnenminister Seehofer bei einem Besuch in Wien. Wie das gehen soll, bleibt völlig offen.

Österreich und Deutschland wollen in der Flüchtlingspolitik trotz aktueller Misstöne an einem Strang ziehen. Zusammen mit Italien solle die Mittelmeer-Route möglichst geschlossen werden, kündigte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP nach einem Treffen mit CSU-Innenminister Horst Seehofer in Wien an. In Italien regiert die fremdenfeindliche Lega, dessen Innenminister Migranten als "Menschenfleisch" bezeichnet und die Seenotrettern die Einfahrt in Häfen verwehrt.

Seehofer: "Südroute schließen"

In der kommenden Woche werde es im Vorfeld eines Treffens der EU-Innenminister in Innsbruck ein Treffen der Ressortchefs aus Deutschland, Österreich und Italien geben, sagte Kurz. Seehofer sprach davon, diese Südroute ganz zu "schließen". Wie das geschehen solle, ließ er offen. Nahezu alle Staaten Nordafrikas lehnen Auffanglager in ihrem Staatsgebiet ab. Das Auswärtige Amt hatte "KZ-ähnliche Verhältnisse" in libyschen Flüchtlingslagern beklagt. Dort komme es systematisch zu Exekutionen, Folter und Vergewaltigungen.





Seehofer machte zudem deutlich, dass der Asylkompromiss von CDU und CSU keine Nachteile für Österreich haben solle. "Wir werden weder jetzt noch in der Zukunft Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für das es nicht zuständig ist", sagte Seehofer. Stattdessen sollen die Flüchtlinge direkt nach Griechenland oder Italien gebracht werden.

Bei den Verhandlungen handle es sich um so komplexe Gespräche, dass am Ende nur die jeweiligen Regierungschefs die Kernpunkte der Vereinbarungen setzen können, sagte Seehofer nun. Das bedeute, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde hier mit den Regierungschefs von Griechenland und Italien Vereinbarungen treffen müssen. Ursprünglich hatte es geheißen, die Zuständigkeit für die Abkommen zur Rücknahme von bereits registrierten liege beim Bundesinnenministerium.