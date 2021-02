Bund-Länder-Gipfel

Lockdown-Verlängerung: Das sind die Pläne der Kanzlerin

10.02.2021, 09:54 Uhr | lw, cck, t-online

Kanzlerin Angela Merkel im Februar: Sie verhandelt am Mittwoch mit den Ländern über das weitere Vorgehen in der Pandemie. (Quelle: Sean Gallup/Getty Images)

Wie geht es weiter in der Pandemie-Bekämpfung? Darüber verhandeln am Mittwoch Bund und Länder. t-online liegt der Entwurf aus dem Kanzleramt vor. Ein Überblick.

Vielerorts sinken die Infektionszahlen in Deutschland, deshalb ist die Debatte um eine Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder entfacht. Heute beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten, ob und wie lange der geltende Lockdown noch bestehen bleiben soll. Vor dem virtuellen Treffen zeichnen sich erste Tendenzen ab, t-online liegt ein Entwurf des Kanzleramts vor (Stand: 10. Februar, 7.40 Uhr). Ein Überblick, welche Punkte bereits feststehen und welche noch zur Diskussion stehen:

Diese Punkte sind so gut wie sicher:

Der Lockdown soll bis zum 14. März verlängert werden.

Die neue Beschlussvorlage sieht eine Öffnung der Friseurbetriebe ab dem 1. März vor. Voraussetzung sollen gebuchte Termine sowie das Tragen einer medizinischen Maske sein. Insbesondere ältere Menschen seien auf Friseure angewiesen, heißt es zur Begründung.

Bund und Länder wollen an einer "sicheren und gerechten Öffnungsstrategie" arbeiten, um der Bevölkerung Planungsperspektiven zu geben.

Die Öffnung von Kitas und Schulen sollen Priorität haben. Über das wann und wie entscheiden die Länder.

Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen, private Reisen sind weiterhin zu unterlassen.

Das Tragen von medizinischen Masken im Einzelhandel und ÖPNV bleibt weiterhin verpflichtend.

Dieser Punkt könnte für Streit sorgen:

Entweder wird erst am 10. März über den nächsten Öffnungsschritt beraten. Ein Alternativvorschlag ist, sich nach der Inzidenz zu richten: Demnach soll der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner erfolgen. Diese Öffnungen würden den Einzelhandel, Museen und Galerien sowie die körpernahen Dienstleistungsbetriebe umfassen.

In der Beschlussvorlage wird auch auf die besondere Gefahr eingegangen, die von den Virus-Varianten ausgeht. "Insbesondere solche Mutanten, die ansteckender sind (...), breiten sich besonders schnell aus und erfordern erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken", heißt es in dem Text. Deswegen müssten die Kontaktbeschränkungen "in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden".



Der Corona-Gipfel beginnt um 14 Uhr. Im Anschluss wird es eine Pressekonferenz geben, die Sie bei t-online verfolgen können.