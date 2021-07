Einschränkungen für Nicht-Geimpfte?

Laschet: "Ich halte nichts von einer Impfpflicht"

25.07.2021, 13:45 Uhr | dpa

Es ist eine Debatte um Corona-Maßnahmen gegen Nicht-Geimpfte entbrannt. CDU-Minister Braun spricht sich dafür aus. Parteichef Laschet hält dagegen – wie auch Vertreter von FDP und Linken.



Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat die Menschen zur Corona-Impfung aufgerufen und mögliche Einschränkungen im Herbst für Ungeimpfte benannt. Es gebe zwei Argumente für die Impfung, sagte Braun der "Bild am Sonntag". Die Impfung schütze zu 90 Prozent vor einer schweren Corona-Erkrankung. "Und: Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte."

CDU-Parteichef Armin Laschet hält von dem Vorschlag nichts. Derzeit stehe im Vordergrund, dafür zu werben, dass sich möglichst viele impfen lassen. "Ich halte nichts von einer Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollten", sagte Laschet im ZDF-Sommerinterview. Man müsse stattdessen mit Anreizen arbeiten.



In Nordrhein-Westfalen habe im Übrigen das Impftempo anders als in einigen anderen Bundesländern kaum nachgelassen, so Laschet. Allerdings schloss er nicht aus, dass man später neu nachdenken müsse: "Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch zu niedrig, muss man dann weiter nachdenken. Aber nicht jetzt."

Kubicki: "Klar verfassungswidrig"

Braun hatte argumentiert, dass solange die Impfstoffe gegen die Delta-Variante so gut helfen, ein klassischer Lockdown nicht mehr nötig sei. Wenn aber Deutschland eine hohe vierte Welle bekäme, würde das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Auf die Frage, ob das rechtlich zulässig wäre, antwortete CDU-Minister Braun mit einem "Ja". "Der Staat hat die Pflicht, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen."

Kanzleramtsminister Helge Braun bei einer Sitzung des Bundestages (Archivbild). Der CDU-Politiker kündigt Einschränkungen für Nicht-Geimpfte an. (Quelle: C. Hardt/imago images)

Ganz anders sieht das dagegen die FDP. Dies wäre "die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür", sagte FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Überdies ist eine solche Kategorisierung von Grundrechten in eine erste und eine zweite Klasse klar verfassungswidrig." Die Wahrnehmung der Grundrechte könne nicht dauerhaft von einem Wohlverhalten abhängig gemacht werden, das vom Kanzleramt als richtig definiert werde, kritisierte Kubicki die Äußerungen. "Die Bundesregierung nimmt hiermit eine massive Spaltung der Gesellschaft in Kauf."

Braun: Impfungen für Eltern, Lehrer und Busfahrer



Wenn die Inzidenz wie erwartet steige, werde es auch sehr schwer werden, die Infektionen aus den Schulen herauszuhalten. "Daher ist für mich ganz klar: Eltern, Lehrer, Hausmeister und Schulbus-Fahrer müssen sich impfen lassen. Wenn diese Gruppen alle geimpft sind, ist die Gefahr für die Kinder geringer." Zudem müsse die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen und im Schulunterricht konsequent gelten, wo Abstand und Lüftung nicht ausreichten.

Auch von der Linkspartei kam wegen Brauns Vorstoß Kritik: "Es muss Schluss sein mit wöchentlich neuen Ankündigungen aus dem Kanzleramt", sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch den Funke Zeitungen. Für die Zeit ab September müssten "klare, nachvollziehbare, verfassungskonforme Regelungen" das Ziel sein. Dies gelte vor allem für die Sicherung des Präsenzunterrichts an den Schulen.

Kommunen wollen Lockdown verhindern

Die Kommunen appellieren an Bund und Länder, einen weiteren Corona-Lockdown im Herbst zu verhindern. Ein Lockdown wäre verheerend für die Menschen, aber auch für die Wirtschaft, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Viele Bürgerinnen und Bürger würden eine solche Maßnahme kaum akzeptieren, meinte er. Bund und Länder müssten sich zeitnah darauf verständigen, welche Maßstäbe wann und wo gelten für weitere Einschränkungen im Herbst.

"Es ist absehbar, dass die Inzidenzzahlen weiter steigen werden", sagte Landsberg. Die Krankheitsverläufe seien aber weniger gravierend, da in erster Linie eher jüngere Menschen betroffen seien. Es müsse ein neuer Maßstab gefunden werden. "Er muss die Inzidenz, aber auch die Belastung der Krankenhäuser in den Blick nehmen. Das sollte bundeseinheitlich zwischen den Ländern vereinbart werden", forderte Landsberg. "Wir müssen vermeiden, dass in einem Land die Restaurants wieder schließen, weil die Inzidenz über 100 steigt und in einem anderen Land dies schon bei 50 oder erst bei 150 erfolgt."