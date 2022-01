Corona-Gipfel

Welche neuen Regeln Bund und Länder diskutieren werden

Ein neuer Corona-Gipfel steht an: Am Freitag diskutieren Bund und Länder über Quarantäneregeln und wohl auch über weitere Kontaktbeschränkungen. Was uns erwartet – ein Überblick.

An diesem Freitag beraten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder ab 11 Uhr erneut zur Corona-Lage. Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) kommen ab 13 Uhr dazu. Im Fokus: die rasante Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Omikron deutschlandweit in wenigen Tagen die dominierende Virusform ist.

Die Befürchtung: Sehr viele Arbeitskräfte, gerade in wichtigen Bereichen wie zum Beispiel Pflege, Feuerwehr und Energieversorgung, könnten mit einer Infektion oder wegen einer Quarantäne ausfallen – und dadurch weite Teile des Landes lahmlegen. Deshalb steht besonders eine Verkürzung der Quarantäne auf der Agenda.



Minister Lauterbach sprach sich auch dafür aus, die Kontaktbeschränkungen noch einmal zu verschärfen. "Wir werden wahrscheinlich noch einmal zulegen müssen", sagte er am Mittwochabend im ZDF-"heute journal".

Was wird am Freitag diskutiert? Welche neuen Regeln sind zu erwarten? Der Überblick.

Quarantäne – über was Bund und Länder diskutieren werden

Das größte Thema der Beratungen am Freitag sind voraussichtlich veränderte Regeln zu Quarantäne und Isolation.

Zu unterscheiden sind die beiden Begriffe Quarantäne und Isolation. Quarantäne bezeichnet den Fall, wenn Menschen Kontakt zu einer infizierten Person hatten und sich deshalb absondern. Diejenigen, die tatsächlich selbst infiziert sind, befinden sich hingegen in Isolation.

Gesundheitsminister Lauterbach spricht sich schon länger für eine kürzere Quarantänedauer aus. Studien zeigten, dass die Phase, in der sich das Coronavirus im Körper ausbreitet und in der ein Mensch ansteckend ist, bei Omikron viel kürzer sei, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND): "Wir können also bis zu einem gewissen Grad die Quarantänezeit verkürzen, ohne ins Risiko zu gehen."

Sowohl das Bundesgesundheitsministerium als auch die Gesundheitsminister der Länder haben eigene Vorschläge vorgelegt. Diese sollen bei dem Treffen am Freitag diskutiert werden. Wahrscheinlich ist also, dass sich die neuen Regeln irgendwo innerhalb dieses Rahmens bewegen.

Auch der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hat am Donnerstag eine Empfehlung abgegeben. Diese liegt t-online vor. "Für die Aufrechterhaltung der Versorgung ist eine ausgewogene Quarantäneregelung erforderlich, die gleichzeitig den Erfordernissen des Infektionsschutzes insbesondere für vulnerable Gruppen gerecht wird", steht in dem Papier. Außerdem sollten alle Bundesländer Vorbereitungen zur Reduktion planbarer Eingriffe in den Krankenhäusern vorbereiten. Auch eine weitere Kontaktbeschränkung sei erforderlich, sollte die Belastung etwa in den Krankenhäusern in den kommenden Wochen zu hoch werden. Mehr zu den aktuellen Empfehlungen des Expertenrates lesen Sie hier.

Was aktuell gilt

Um zu verstehen, was sich ändern soll, müssen wir zunächst einen Blick auf die zurzeit geltenden Regeln werfen. Im Moment müssen ungeimpfte Kontaktpersonen von Infizierten für zehn Tage in häusliche Quarantäne – diese kann mit einem negativen Schnelltest auf sieben Tage verkürzt werden, mit PCR-Test auf fünf Tage. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Quarantäne befreit.



Wer selbst infiziert ist, soll für zwei Wochen nach Symptombeginn in Isolierung – vollständig Geimpfte können diese Zeit auf fünf Tage reduzieren, wenn sie danach keine Krankheitssymptome mehr haben und negativ PCR-getestet sind.



Im Fall von Omikron gibt es bislang jedoch strengere Empfehlungen. Unabhängig vom Impfstatus gilt hier sowohl für Infizierte als auch für Kontaktpersonen eine zweiwöchige Isolations- oder Quarantänedauer – ohne die Möglichkeit der Freitestung. Allerdings ist oft gar nicht bekannt, mit welcher Variante sich ein Infizierter tatsächlich angesteckt hat.

Was der Bund ändern will

Diese Unterscheidung zwischen mit Omikron und mit anderen Varianten Infizierten ist offensichtlich nicht mehr vorgesehen. Ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums, aus dem die Nachrichtenagentur AFP zitiert, sieht Folgendes vor: Bei jeder Variante gilt, dass man nach sieben Tagen aus einer Quarantäne als Kontaktperson von Infizierten oder einer Isolation wegen einer eigenen Infektion herauskann. Bedingung ist aber ein anschließender negativer PCR-Test oder ein "hochwertiger" Schnelltest. Nach zehn Tagen soll die Absonderung ohne Test enden.

Für Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, sollen diese Zeiten verkürzt sein: Kontaktpersonen können nach fünf Tagen mit obligatorischem PCR-Test aus der Quarantäne heraus, Erkrankte nach sieben Tagen ebenfalls nur mit PCR-Test aus einer Isolation. Zudem müssen Betroffene jeweils für mindestens 48 Stunden ohne Krankheitssymptome sein.



Zwei Feuerwehrmänner löschen einen Brand in einem Wohnhaus (Archiv): Für Menschen in der kritischen Infrastruktur soll die Isolation und Quarantäne kürzer sein als für andere. (Quelle: onw-images/imago images)



Für Kontaktpersonen entfällt generell die Quarantänepflicht in mehreren Fällen. Etwa dann, wenn sie zweimal geimpft sind (wenn die zweite Impfung mindestens zwei Wochen, aber nicht länger als zwei Monate zurückliegt), wenn sie geboostert sind (also eine dritte Impfung erhalten haben, die mindestens eine Woche zurückliegt), und wenn sie genesen sind (sofern das Ende der Erkrankung weniger als zwei Monate zurückliegt oder eine zweite Impfung nach der Genesung erfolgt ist).

Was die Länder ändern wollen

Am Mittwoch trafen sich die Gesundheitsministerinnen und -minister der Bundesländer und beschlossen einstimmig eigene Empfehlungen, die am Freitag diskutiert werden sollen. Demnach sollen geimpfte Beschäftigte der kritischen Infrastruktur die Isolation bereits nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden. Das soll in diesen Arbeitsbereichen auch im Fall von Quarantäne ohne Symptome möglich sein.

Für alle anderen schlagen die Länderminister vor: Symptomfreie Kontaktpersonen sollen für sieben Tage in Quarantäne gehen – Ungeimpfte könnten sie dann nur mit PCR-Test beenden. "Geboosterte", also die mit Auffrischungsimpfung, sollen als Kontaktpersonen künftig nicht mehr in Quarantäne müssen. Ihnen sollen regelmäßige Selbsttests empfohlen werden.

Weiteres Thema: Verschärfte Kontaktbeschränkungen?

Gesundheitsminister Lauterbach will außerdem eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen vorschlagen: "Verschärfungen werden leider notwendig sein, um der schweren Welle, die auf uns zukommt, zu begegnen." Auch wenn der Verlauf bei Omikron offenbar milder ist, wird von der Bundesregierung angesichts erwarteter hoher Fallzahlen eine Überlastung der Krankenhäuser nicht ausgeschlossen.



Wie genau diese Maßnahmen aussehen könnten, ist aber bislang unklar. Beispielsweise könnte die momentan geltende Regelung zur Anzahl erlaubter Kontaktpersonen weiter reduziert werden. Zurzeit sind private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen auf maximal zehn Personen begrenzt. Für Ungeimpfte aus einem Haushalt gilt die strengere Regelung, dass sie maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach sich vor dem Treffen am Freitag für schärfere Maßnahmen aus. Ihr Bundesland hatte als eines der ersten die 2G-plus-Regelung für Restaurantbesuche eingeführt. Sie hoffe, dass die Regelung, nach der nur Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem negativem Test Zutritt haben, bundesweit eingeführt werde, sagte Schwesig dem "Spiegel".

Der Kommunal-Vertreter im Expertenrat, Stefan Sternberg, denkt, dass genau dieses Thema auch bei der Konferenz der Ministerpräsidenten besprochen werde. "Wir sehen es bei uns im Kreis, dass wir einen regelrechten 'Gastronomie-Run' haben auf andere Bundesländer, in denen man – anders als bei uns in Mecklenburg-Vorpommern – keinen zusätzlichen negativen Corona-Test braucht", erklärte der SPD-Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim. Auch er spricht sich deshalb für einheitliche Regeln aus.

Die zurzeit heiß diskutierte mögliche Einführung einer allgemeinen Impfpflicht wird wohl nicht Thema des Corona-Gipfels am Freitag sein. Diese wird im Bundestag anhand unterschiedlicher Gruppenanträge beraten. Die SPD peilt einen Beschluss dazu bis spätestens Ende März an. Mehr dazu lesen Sie hier.