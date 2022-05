Landtagswahl in NRW

"Es ist nicht m├Âglich, eine Regierung an uns vorbei zu bilden", so Neubaur. Sie legte sich nicht fest, mit wem die Gr├╝nen sondieren wollen. Klimaschutz werde eine gro├če Rolle spielen. "Es wird eine starke gr├╝ne Handschrift geben."

Die Gr├╝nen-Kandidatin sieht das Rekordergebnis bei der Landtagswahl auch als Folge der Politik ihrer Partei im Bund. Sie habe im Wahlkampf gemerkt, dass ihnen der "Politikstil" der Ministerinnen und Minister in der Ampel-Koalition geholfen habe, sagte sie vor Anh├Ąngern. Dabei gehe es darum, "Haltung und Kompass zu haben in Krisenzeiten", "ehrlich zu kommunizieren" und "trotzdem pragmatische Wege zu finden".

├ľzdemir: "Deutlicher geht's nicht"

Die Gr├╝nen konnten den gr├Â├čten Zugewinn verzeichnen ÔÇô zw├Âlf Prozentpunkte mehr als 2017 ergaben die ersten Zahlen. Agrarminister Cem ├ľzdemir gratulierte auf Twitter. "Deutlicher geht's nicht", schrieb er. Das Ergebnis sei ein klarer Auftrag f├╝r eine Regierungsbeteiligung.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Gr├╝nen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang wollte sich am Abend noch nicht darauf festlegen, mit wem am Ende eine Regierung gebildet werden k├Ânne. "Das h├Ąngt einzig und allein von einer Sache ab. Und zwar wer ├╝berzeugend bereit ist, mit uns gemeinsam den Weg in eine klimaneutrale und digitale Zukunft zu gehen, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen und den Zusammenhalt in NRW zu st├Ąrken", sagte sie. Auch bezahlbare Mieten seien wichtig.

Ihre Partei habe das historisch beste Ergebnis in Nordrhein-Westfalen und vor einer Woche das historisch beste Ergebnis in Schleswig-Holstein erzielt. "Und ich glaube, das zeigt, dass die Menschen davon ├╝berzeugt sind, dass wir Antworten auf der H├Âhe der Zeit haben", sagte Lang. Die Menschen merkten, dass es darum gehe, schnellstm├Âglich unabh├Ąngig zu werden von russischen fossilen Energien und um Sicherheit im Wandel. Die Leute h├Ątten "Lust auf einen echten Politikwechsel mit Gr├╝n".

Bedauern bei der FDP

Die FDP muss hingegen noch um den Einzug in den Landtag bangen. Der Bundesvorsitzende Christian Lindner zeigte sich ersch├╝ttert ├╝ber das schlechte Abschneiden seiner Partei. "Wir haben eine, man muss es so sagen, desastr├Âse Niederlage heute Abend zu verzeichnen", sagte Lindner in Berlin. "Es ist f├╝r uns ein sehr trauriger Abend."

"Nat├╝rlich h├Ątten wir uns gew├╝nscht, dass auch die Freien Demokraten von diesem guten Regierungshandeln im gr├Â├čten Bundesland profitiert h├Ątten", sagte er mit Blick auf die bisherige schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen. "Das ist nicht der Fall." An seine Parteikolleginnen und -kollegen in Nordrhein-Westfalen gewandt sagte Lindner: "Kopf hoch ÔÇô Freie Demokraten gewinnen zusammen, Freie Demokraten verlieren auch zusammen."