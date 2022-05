Derzeit wird das einmal mehr beim Ölembargo gegen Wladimir Putins Russland deutlich, das die EU-Kommission und die meisten Mitgliedstaaten dringend verhängen wollen. Ungarn aber nicht, obwohl dem Land schon eine längere Übergangsfrist eingeräumt werden sollte. "Wir akzeptieren keine Wirtschaftsmaßnahmen, die die ungarischen Familien ruinieren würden", sagte Orbán in seiner Antrittsrede. "Brüssel missbraucht seine Macht und will uns Dinge aufzwingen, die uns fremd sind."

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis wurde angesichts der ungarischen Blockade am Montag dann auch deutlich: "Die ganze EU wird von einem Mitgliedstaat in Geiselhaft genommen."

Glückwünsche an den "lieben Viktor Orbán"

Eine Reform des politischen Systems der EU, die nationale Vetos für bestimmte Entscheidungen abschaffen würde, scheitert bislang an Bedenken auch anderer Mitgliedstaaten, die um ihren Einfluss fürchten. Und während schmerzhafte Konsequenzen für Orbán vor allem in ferner Zukunft warten, gratulieren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel dem "lieben Viktor Orbán" auf Twitter zur Wiederwahl, als sei er ein europäischer Regierungschef wie jeder andere.

Irgendwie aber wird die EU auf Ungarn einwirken müssen. Nur wie? Grünen-Europapolitiker Daniel Freund sagt: "Die EU muss jetzt zeigen: So geht es nicht weiter." Orbán könne "auch deswegen weiter so breitbeinig auftreten", weil es die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen "viel zu lange versäumt hat, entschlossen gegen Demokratieabbau und Korruption in Ungarn vorzugehen".

Die Hoffnung, dass sich das Problem Ungarn angesichts all der bissigen Kritik an der EU bald selbst erledigt, ist jedenfalls keine sonderlich realistische. Es sei "in unserem Interesse", sagte Orbán in seiner Rede zum Amtsantritt, dass Ungarn "im kommenden Jahrzehnt" in der EU bleibe. Vor allem eben, weil es sich für sein Land lohnt – in Euro und Cent.