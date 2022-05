"Die Epoche der Globalisierung der letzten 30 Jahre, frei von politischen Störfaktoren, ist vorbei", sagte Max Zenglein vom China-Institut Merics in Berlin. "Es gilt bei wirtschaftlichen Entscheidungen fĂŒr die Zusammenarbeit mit China politischen Risikofaktoren stĂ€rker Gewichtung zu geben, um AbhĂ€ngigkeiten beim Umsatz oder bei den Lieferketten zu reduzieren."

Hohe Kosten drohen

So gibt es in Wirtschaft und Politik ein Umdenken. "Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wirtschaftliche Beziehungen zu autoritÀren Regimen Schwachstellen schaffen können", sagte Nato-GeneralsekretÀr Jens Stoltenberg beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos. "Freiheit ist wichtiger als Freihandel." Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck beklagte "sehr relevante Probleme" mit China, die "jahrelang ausgeblendet" worden seien. Er will die AbhÀngigkeiten verringern. "Die Wahrung der Menschenrechte hat ein höheres Gewicht."

BemĂŒhungen zur Diversifizierung sieht der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) schon "in vollem Gange", wie BGA-PrĂ€sident Dirk Jandura sagte. "Das hat zunĂ€chst mehr mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu tun. Aber auch die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung hat dazu beigetragen, nach neuen Handels- und Lieferwegen zu suchen." Alternative AbsatzmĂ€rkte ließen sich etwa in Nord- und SĂŒdamerika, aber auch in Indien und Afrika langfristig aufbauen. Doch weniger AbhĂ€ngigkeit brauche je nach Branche viel Zeit und verursache hohe Kosten.

China nutzt AbhÀngigkeiten als Druckmittel

Die Möglichkeiten fĂŒr grĂ¶ĂŸere UnabhĂ€ngigkeit von der zweitgrĂ¶ĂŸten Volkswirtschaft sieht das Deutsche Institut fĂŒr Wirtschaftsforschung (DIW) kritischer. Unternehmen wie Volkswagen machten fast die HĂ€lfte ihrer Gewinne in China. "Ähnlich wie mit Russland ist die Asymmetrie und die Einseitigkeit der AbhĂ€ngigkeit Deutschlands von China das zentrale Problem", sagte DIW-PrĂ€sident Marcel Fratzscher. Das nutze China zunehmend als Druckmittel gegenĂŒber Deutschland und Europa.

Der Hafen von Shanghai: Durch den Corona-Lockdown stoppte die Abfertigung, die Auswirkungen sind global zu spĂŒren. (Quelle: Xinhua/imago-images-bilder)

Mehr als 5.000 deutsche Unternehmen sind in China tÀtig und sichern damit in Deutschland eine Million Jobs. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Acht Prozent der deutschen Exporte gehen in die Volksrepublik. Deutsche ImportabhÀngigkeiten bestehen bei strategisch wichtigen Produkten wie Lithium-Batterien oder Seltenen Erden, wie die deutsche Handelskammer (AHK) in China berichtet. Die Lockdowns in Shanghai und anderswo demonstrierten auch die AbhÀngigkeit von Lieferketten, wenn Produkte nicht nach Deutschland geliefert werden können, weil ein einziges kleines Teil fehlt.

Covid-EinschrÀnkungen zeigen das Problem