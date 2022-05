Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) setzt auf eine Einigung, wie er der "Welt am Sonntag" sagte. Der erste parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), zeigte sich in der "Rheinischen Post" optimistisch, "dass wir am Sonntag eine Einigung hinbekommen".

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pochte in der Online-Ausgabe der Zeitung auf die Einhaltung von Scholz' Versprechen: "100 Milliarden Euro f├╝r die Streitkr├Ąfte und dauerhaft das Zwei-Prozent-Ziel erreichen - wir erwarten, dass die Ampel dieses Doppelversprechen einl├Âst und es konkret mit Leben f├╝llt." Das bedeute, das Sonderverm├Âgen im Grundgesetz zu verankern und das Zwei-Prozent-Ziel per einfachem Gesetz festzuschreiben. "F├╝r diesen Weg bieten wir der Ampel unsere Unterst├╝tzung an."

Gleichwohl k├╝ndigte SPD-Chefin Esken in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an: "Wir werden das Zwei-Prozent-Ziel nicht in jedem Jahr gleicherma├čen erreichen." Wenn man heute Gro├čger├Ąt bestelle, bekomme man das erst in drei oder vier Jahren. "M├Âglicherweise sind die Summen in den ersten zwei Jahren nicht so hoch, und dann kommt ein Jahr, in dem sehr viel notwendig wird."