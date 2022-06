"20 Euro wÀren angemessen"

"Bin froh, dass ein Gang zur Sozialhilfe unterbleiben kann"

"Langfristig sehr negative Auswirkungen"

"Bewusst machen, was 12 Euro netto im Portemonnaie bedeuten"

t-online-Leser Ralf Krause meint: "Es wird auch Zeit, dass eine Arbeitsstelle in Vollzeit zum Leben reichen muss. Die Arbeitgeber sollen doch bitte einmal wegkommen von der ewigen Gewinnmaximierung und sich bewusst machen, was ein Mindestlohn von 12 Euro netto im Portemonnaie bedeutet."

Er rechnet vor: "Bei 176 Stunden monatlich sind das 2.112 € brutto, was netto – bei Steuerklasse 1 – rund 1.500 Euro ergeben. Gleichzeitig sollen sie die aktuelle Durchschnittsmiete in Deutschland nehmen, dazu dann Energieversorgung, Telefon, Versicherungen und MobilitĂ€t einberechnen. Was bleibt dann nach diesen Fixkosten fĂŒr den restlichen Lebensunterhalt? Es ist beschĂ€mend, was diesen Menschen zum Leben bleibt. Eine wirklich aktive Teilnahme am kulturellen Leben ist damit unmöglich", glaubt Ralf Krause.