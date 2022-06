"Ich bleibe nat├╝rlich auch ein politischer Mensch"

Es k├Ânnte der Ex-Kanzlerin also so richtig gut gehen - w├Ąre da nicht das, was sie "Z├Ąsur" und andere "Zeitenwende" nennen. "Ich bleibe nat├╝rlich auch ein politischer Mensch und deshalb bin ich in diesen Tagen so wie viele, viele andere auch manchmal bedr├╝ckt", sagt sie. Gemeint ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, den der russische Pr├Ąsident Wladimir Putin angezettelt hat. "Das ist ein brutaler, das V├Âlkerrecht missachtender ├ťberfall, f├╝r den es keine Entschuldigung gibt", sagt Merkel.

Was man von ihr nach drei Monaten Ukraine-Krieg an diesem Abend aber vor allem wissen will: Was hat ihr eigener Umgang mit Russland als Kanzlerin mit diesem Krieg zu tun? H├Ątte er verhindert werden k├Ânnen? Hat sie, Merkel, Fehler gemacht?

Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier, der jahrelang Au├čenminister unter Merkel und davor Kanzleramtschef von Gerhard Schr├Âder war, hat nach langem Z├Âgern Fehler einger├Ąumt. Seine Einsch├Ątzung sei gewesen, dass Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes f├╝r seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen w├╝rde, sagte er Anfang April. "Da habe ich mich, wie andere auch, geirrt."

Russland-Politik: "Werde mich nicht entschuldigen"

Merkel verteidigt ihre Russland-Politik dagegen. "Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen m├╝sste: Das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen", sagt sie. Ihre Kernaussage ist: Sie habe das Richtige getan, um eine Eskalation mit Russland zu verhindern, es sei nur leider das Falsche herausgekommen. "Ich habe es gl├╝cklicherweise ausreichend versucht. Es ist eine gro├če Trauer, dass es nicht gelungen ist."

Der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland h├Ątte man 2014 zwar h├Ąrter begegnen k├Ânnen. Man k├Ânne aber auch nicht sagen, dass damals nichts gemacht worden sei. Sie verwies auf den Ausschluss Russlands aus der Gruppe f├╝hrender Industrienationen (G8) und den Beschluss der Nato, dass jedes Land zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts f├╝r Verteidigung ausgeben soll.

Auch dass sie sich 2008 gegen eine Nato-Osterweiterung um die Ukraine und Georgien gewandt habe, verteidigte Merkel. H├Ątte die Nato den beiden L├Ąndern damals eine Beitrittsperspektive gegeben, h├Ątte Putin schon damals einen "Riesenschaden in der Ukraine anrichten k├Ânnen", sagt sie.

Mit Putin "wenig zu besprechen" - Vermittlung nur auf Anfrage

Kann sie denn jetzt noch irgendetwas tun, um zu einer Deeskalation beizutragen? So mancher meint, Merkel k├Ânne auf Putin Einfluss nehmen, weil die beiden sich so lange kennen. Die Ex-Kanzlerin selbst glaubt das nicht. Es gebe "aus meiner Sicht wenig zu besprechen", sagt sie. Ganz ausschlie├čen will sie eine Vermittlerrolle aber nicht - dann aber nur im Auftrag der Bundesregierung.