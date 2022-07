Bericht: Regierung plant 1G-Regelung für Großveranstaltungen

Aktualisiert am 18.07.2022 - 18:22 Uhr

Die Diskussion um die Corona-Maßnahmen im kommenden Herbst und Winter gewinnt an Fahrt: Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung gab es am vergangenen Donnerstag einen Corona-Gipfel im Kanzleramt, in dem der Plan der Regierung besprochen worden sein soll. Demnach habe der Sachverständigenrat für Großveranstaltungen eine 1G-Regel vorgeschlagen, nach der alle Besucher einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen müssen.