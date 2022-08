Jetzt live: Kanzler Olaf Scholz steht Rede und Antwort

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seit der Übernahme der Regierungsverantwortung Ende vergangenen Jahres viele Premieren erlebt – nun kommt eine weitere hinzu: Erstmals stellt sich der SPD-Politiker an diesem Donnerstag ab 11 Uhr als Kanzler in einer Sommer-Pressekonferenz den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Er setzt damit die Gepflogenheiten seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU) fort, die jedes Jahr direkt vor oder nach ihrem Sommerurlaub in die Bundespressekonferenz ging.

Traditionell werden dort Fragen zu zahlreichen Bereichen der Innen- und Außenpolitik gestellt. Ein beherrschendes Thema dürfte in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine und seine Folgen sein, aber auch die Rolle des Kanzlers im Cum Ex-Skandal.

Die Debatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine hat inzwischen zwar etwas an Schärfe und Lautstärke verloren, ist aber schon deshalb nicht beendet, weil die Wünsche in Kiew nach wie vor groß sind. Zentrale Fragen wird der Kanzler auch zur Versorgungssicherheit in Deutschland beantworten müssen: Wie kommt Deutschland ohne Putins Gas über den Winter? Auf welche Belastungen müssen sich die Bürger einstellen, auf welche Entlastungen dürfen sie hoffen?