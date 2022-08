Gasumlage: Stinkig auf Robert Habeck

Aktualisiert am 26.08.2022 - 17:32 Uhr

Robert Habeck braucht eine Weile, aber dann muss auch er eingestehen, dass es so nicht weitergeht. Das mit der Gasumlage, das sei ja eine "im Prinzip richtige Entscheidung", verteidigt er sich zunächst noch. "Eine Legion von Juristen hat mir das so erklärt, dass es nicht anders gehen kann." Niemand habe ja gewusst, wie undurchsichtig der Gasmarkt sei. Alles ganz schwierig, rechtlich heikel, da kann man eigentlich gar nichts machen – das ist Habecks Botschaft, seit Tagen schon.

Doch an diesem Donnerstagabend, an dem der Wirtschaftsminister im westfälischen Münster vor Unternehmern spricht, belässt er es zum ersten Mal nicht dabei. Man habe da, gibt Habeck zu, "natürlich ein politisches Problem". Das habe ihm die letzten 48 Stunden "ganz schön versauert". Es sei "sicherlich moralisch nicht richtig", dass Unternehmen, die "ein Schweinegeld verdient haben", auch die Gasumlage bekämen. Und eben nicht nur die Unternehmen, für die sie eigentlich gedacht ist: solche, die kurz vor der Pleite stehen.

"Also", sagt Habeck irgendwann, "ich will damit nur sagen: Das schauen wir uns noch mal an."