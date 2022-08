Unerwünschte Person? AfD-Fraktion will Andrij Melnyk ausweisen

Aktualisiert am 31.08.2022 - 14:42 Uhr

Aktualisiert am 31.08.2022 - 14:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

AfD will Melnyk zur unerwünschten Person erklären lassen

Andrij Melnyk ist mit deutlicher Kritik an deutschen Politikern bekannt geworden. Bald wird der Ukraine-Botschafter abberufen. Der AfD reicht das nicht.

Die AfD-Fraktion stellt im Bundestag einen Antrag, den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, zur unerwünschten Person zu erklären. Der Antrag liegt t-online vor. Darin heißt es, der Deutsche Bundestag solle den Ukraine-Botschafter "vor dem Hintergrund seiner zahlreichen Beleidigungen und Herabsetzungen gegenüber dem Volk, den Staatsorganen und Politikern seines Gastlandes zur Persona non grata" erklären. Die AfD verlangt in dem Papier auch die "sofortige Abberufung" Melnyks noch vor seiner ohnehin geplanten Abreise aus Deutschland im Oktober.