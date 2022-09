"Montagsdemos" in Leipzig: Steht Deutschland vor einem Protest-Herbst?

Bodo Ramelow (Mitte, im blauen Anzug) und Sahra Wagenknecht: Die beiden Politiker vertreten konträre Ansichten zu "Montagsdemos" im Namen ihrer Partei. (Quelle: imago stock&people)

Protestforscher: Zerstrittenheit macht Linke anfällig

Der Leipziger Protestforscher Alexander Leistner sieht diese Haltung der Linken kritisch. Denn schon jetzt tauge ausgerechnet Deutschlands linkste Partei sehr viel besser als andere Parteien für die Vereinnahmung durch Rechtsextreme – besonders in dieser Krise. "Linksnationale und prorussische Positionen wie die von Sahra Wagenknecht haben extreme Reichweite und taugen gut zum Andocken für Rechtsextreme", sagt Leistner t-online.

Der Parteiführung der Linken gelinge es nicht, ihre Linie in der Öffentlichkeit gegen das Wagenknecht-Lager durchzusetzen. "Diese Zerstrittenheit geht tief, tiefer als in anderen Parteien – stärker als andere Parteien ist die Linke deswegen in Gefahr, instrumentalisiert zu werden." Ob sich die Protestmilieus aber tatsächlich mischen und Deutschland ein Herbst radikaler Proteste droht, das könnten erst die kommenden Demonstrationen zeigen.

Verfassungsschutz: Konfrontationen nicht ausgeschlossen

Die Sicherheitsbehörden jedenfalls sind alarmiert. Am Montagabend dürften deswegen auch Mitarbeiter des sächsischen Verfassungsschutzes in der Menge stehen. Neben der extremen Rechten und der nicht-extremistischen Linken werden Akteure aus der linksextremen Leipziger Szene und aus dem Phänomenbereich "verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates" erwartet, sagt der Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes, Dirk-Martin Christian, t-online. "Konfrontationen sind aufgrund der unübersichtlichen Lage sowie der aktuell in den sozialen Medien erkennbaren hohen Emotionalisierung nicht ausgeschlossen."

Die von den Freien Sachsen erstmals suggerierte Querfront mit den Linken wertet Christian als reine "Wunschvorstellung" und Versuch, Demonstranten aus anderen Spektren "abzuschöpfen". Ob die Rechtsextremisten aber tatsächlich an ihre Mobilisierungserfolge aus der Corona-Zeit anknüpfen können, hänge von einer Reihe Faktoren ab – zum Beispiel von den Auswirkungen der Inflation und Energiekrise speziell auf mittlere und geringe Einkommensgruppen und der Wirkkraft des von der Bundespolitik am Sonntag verkündeten Entlastungspakets.