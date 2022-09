Atomkraft | Steffi Lemke (Grüne): "Das ist schon verblüffend dreist"

Bei der Suche in der Schweiz wird, ähnlich wie in Deutschland, der Geologie und Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das zeigt ja das Beispiel Gorleben. Dort hat die Bundesrepublik jahrelang wichtige Zeit mit einer politisch motivierten Endlagersuche verschwendet: Der Standort sollte möglichst nah an der damaligen Grenze zur DDR liegen. Wir sollten also nicht die Schweiz dafür kritisieren, wenn sie möglicherweise ein Endlager in der Nähe zur deutschen Grenze baut, das sich an Sicherheitskriterien ausrichtet.