Seit dem Bekanntwerden des Treffens von Rechtsextremen und Vertretern der AfD und CDU in Potsdam gingen in den letzten Wochen deutschlandweit Hunderttausende auf die Straßen, um gegen rechts zu demonstrieren.

"Das hätte schon längst passieren müssen"

"Der aktuelle Hype mit Parolen wie 'No Nazis' oder 'Wir wollen Demokratie' reicht nicht", meint Karin Hemmer. "Denn die Mehrheit der Demonstranten plappert etwas nach, weiß aber nicht wirklich, was Nazisein mit all seinen Folgen bedeutet. Das wird in den Schulen nicht genug gelehrt. Jetzt sind Informationen angesagt und kein abgedroschenes Blabla durchs öffentliche Mikrofon."