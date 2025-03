Linke und FDP bleiben skeptisch

Mit der Linken wiederum will die Union eigentlich gar nicht sprechen, was die Grünen kritisieren. Mit ihren nur 24 Abgeordneten hilft sie Union und SPD allein ohnehin nicht. Vor allem aber will sie nur einen Teil der Vorschläge unterstützen: Ja zu den Investitionen in die Infrastruktur. Nein zur Schuldenbremsenreform für Verteidigung.

Es kommt also auf die Grünen an. Und noch ist etwas Zeit für Bewegung. Zwar wollen Union und SPD ihren Vorschlag schon am Montag in ihren Fraktionen beschließen. Änderungen daran kann es aber auch noch geben, nachdem sie ihn am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag eingebracht haben. Knapp wird es aber in jedem Fall.