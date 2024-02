Aktualisiert am 07.02.2024 - 18:55 Uhr

Aktualisiert am 07.02.2024 - 18:55 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Erst das Lieferkettengesetz – jetzt die CO₂-Grenzwerte für Lkw und Busse: Die Ampelkoalition streitet schon wieder über ein EU-Projekt. In Brüssel sind sie genervt.

Innerhalb der Bundesregierung gibt es Streit um neue CO₂-Emissionsnormen für Busse und Lkw. Eine Abstimmung in der EU musste deshalb am Mittwoch verschoben werden. Über die deutsche Position zu den Plänen werde noch verhandelt, bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Eigentlich war man in Brüssel fest davon ausgegangen, dass die deutsche Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP den Plänen für die neuen CO₂-Emissionsnormen zustimmt. Die FDP aber legte überraschend ein Veto ein und will ein deutsches Ja zu dem Projekt verhindern. Darüber hatte am Dienstag schon die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.