In Ihrer Anmoderation zu einem Beitrag über Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Maurer den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie für die schwächelnde deutsche Wirtschaft verantwortlich gemacht. "Das Atom-Aus ist auch ein Grund, warum sich die Lage der deutschen Wirtschaft verschärft hat, warum der Wohlstand schwindet und die Wut auf den grünen Wirtschaftsminister wächst", sagte sie am Sonntag beim ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt". Wenn Habeck vor der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung warnt, so die Moderatorin, warne er "in den Ohren vieler Unternehmen auch vor sich selbst."