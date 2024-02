"Wir sind Schlusslicht in Europa"

Streit mit Union um Wachstumschancengesetz

Die Union will dem Gesetz jedoch weiterhin nur zustimmen, wenn die Ampel darauf verzichtet, den Bauern die Agrardieselsubventionen zu streichen. Am heutigen Mittwoch wird es deshalb im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag beraten.

"Das Wachstumschancengesetz ist nicht im Ansatz ausreichend, um die Herausforderungen der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu beseitigen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Es ist ein kleiner Mosaikstein in einem großen Gebilde. Aber: Dieser kleine Mosaikstein kann mit uns erreicht werden, wenn man bereit ist, die finanziellen Belastungen durch das Gesetz nicht wesentlich auf eine Branche, nämlich die Landwirtschaft, zu verlagern." Dann sei man bereit, es in seiner veränderten Form mitzutragen.

Die Grünen reagieren darauf mit Unverständnis. CDU-Chef Friedrich Merz habe sich "völlig isoliert", wie die "CDU-Posse um das Wachstumschancengesetz" zeige, sagte Audretsch. "Mehr Forschungsförderung, Investitionsanreize gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen, Förderung der Baubranche – all das könnte beschlossen werden." Es bestehe Einigkeit in der Sache auch mit den Finanzministern der Union in den Ländern, nur Merz blockiere zum Zwecke der eigenen Profilierung.

"All das wird zum Merz-Muster", sagte Audretsch. "Er hat kein Interesse an ernsthafter Politik, an Diskussion in der Sache und Kompromissen. Er versteht Politik als Spiel zur eigenen Profilierung, sein erster Gedanke gilt stets sich selbst, nicht dem Land." Diese Haltung richte massiven Schaden für Unternehmen, für Jobs und Wohlstand in Deutschland an.