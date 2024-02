Aktualisiert am 22.02.2024 - 10:08 Uhr

Aktualisiert am 22.02.2024 - 10:08 Uhr

9.54 Uhr: Auch Dürr bittet die Union, in den nächsten vier Wochen über das Gesetz erneut nachzudenken und diesem dann zuzustimmen, um die Wirtschaft zu entlasten.

9.51 Uhr: Laut Dürr stimmte Dobrindt am gestrigen Abend gegen Unternehmenssteuerforderungen, forderte sie aber in der Sitzung. "Das kann ich nicht mehr nachvollziehen", sagt Dürr. Die Union stimme nie etwas zu, beantrage aber auch nichts. Sie schreibe nur Briefe, trage aber nichts bei.

9.48 Uhr: Dass Deutschland wirtschaftlich nicht da ist, wo es sollte, liege nicht an Corona und Ukraine-Krieg, sondern an jahrzehntelangen Versäumnissen, sagt Dürr in Richtung Unionsfraktion. Man müsse gemeinsam aufräumen und eine Wirtschaftswende einleiten – auch mit der Union.