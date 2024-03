Weil ich glaube, dass wir offen für Technologien bleiben müssen. Die ganze Welt forscht an der vierten und fünften Generation der Kernkraft und wir sind de facto außen vor, kaufen sie dann aber aus anderen Ländern später womöglich ein. Das ist doch absurd. Weiß ich, was in zehn oder fünfzehn Jahren möglich ist? Nein. Deshalb hilft uns diese Verbotspolitik nicht weiter. Ähnlich ist es im Automobilbereich. Das Aus des Verbrennungsmotors muss rückgängig gemacht werden. Das ist völlig irre, was da einige vorhaben. Auch Kernkraft muss für die CDU als Option erhalten bleiben.

Hat Robert Habeck einen Punkt, wenn er die Endlager anspricht?

Natürlich müssen wir auch offen dafür sein, Endlager bei uns zu machen.

Auch in Bayern?

In ganz Deutschland, aber natürlich kommt es auf die geologischen Gegebenheiten an.

Sie kommen gerade aus Chemnitz. Bereiten Ihnen die Gespräche, die Sie dort führen, Sorgen vor den Landtagswahlen im Herbst?

Ich glaube, wir sind für die Landtagswahlen im Herbst gut aufgestellt. Nicht nur, weil wir schlagkräftige Leute vor Ort haben, sondern auch, weil das Adenauer-Haus jetzt wieder voll unterstützen kann. Das haben wir Friedrich Merz zu verdanken. Er wird bei dem Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen.

Die hohen Umfragewerte der AfD in allen drei Bundesländern besorgen Sie nicht?

Gerade deswegen müssen wir deutlich machen, worum es geht. Wir müssen die AfD inhaltlich stellen und den Menschen zeigen, was diese Partei will. Wir werden deutlich machen, was die Politik dieser Partei für die Wirtschaft in unserem Land bedeutet, wie ihre Politik Jobs gefährdet und damit auch unsere soziale Sicherheit. Die AfD will eine Abstimmung über die Frage, ob Deutschland aus der Europäischen Union und damit aus dem Binnenmarkt austreten soll. Fragen Sie mal einen Mittelständler, wie er das findet. Wir dürfen nicht müde werden, die Menschen daran zu erinnern, welche Konsequenzen drohen, wenn sie die AfD wählen.

Können Sie ausschließen, dass es eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD geben wird?

Ja.

Und dass sich ein CDU-Ministerpräsident mit Stimmen der AfD wählen lässt?

Ja.

Wenn die Ampel noch dieses Jahr bricht, wäre die CDU dann bereit für einen vorgezogenen Wahlkampf?

Ja. Wir sind bereit. Wir könnten sofort anfangen, von Berlin aus alles vorzubereiten.

Und ist Friedrich Merz der einzig kanzlertaugliche in Ihrer Partei?

Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir viele starke Persönlichkeiten in unserer Partei haben, die das könnten. Das Kanzleramt ist schließlich keine Puppenstube.

An wen denken Sie da?

Neben Friedrich Merz haben wir auch sehr gute Ministerpräsidenten. Ich bin sicher, Friedrich Merz wäre ein hervorragender Bundeskanzler.

Herr Linnemann, letzte Frage, was schätzen Sie an Hendrik Wüst?

An Hendrik Wüst schätze ich, dass er zusammenbinden kann. In NRW in der Koalition wird hinter verschlossenen Türen hart in der Sache gerungen und dann geht man geschlossen nach außen. Davon könnte sich die Ampel eine Scheibe abschneiden.