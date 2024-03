Gesundheitsminister Karl Lauterbach will bald auf TikTok aktiv werden. Und er ist nicht allein: Auch in anderen Ministerien wird eine Präsenz auf der hochumstrittenen Plattform geprüft.

Dieser Schritt, den Lauterbach am Donnerstag im Interview mit t-online ankündigte , ist hochumstritten, die App gilt als Sicherheitsrisiko. Auch deswegen ist dort bisher vor allem eine Partei sehr erfolgreich: die AfD .

Der Grund für die Bedenken: TikTok ist einerseits zwar extrem beliebt, vor allem in der jungen Zielgruppe. Rund 20 Millionen Deutsche nutzen die App bereits – und mehr als 70 Prozent der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland. Andererseits aber kommt die App aus China, gilt als Datenkrake und Einfallstor für Spionage durch die chinesische Regierung. Gerade in den Regierungszentralen ist die Sorge deswegen groß.