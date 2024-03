Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in einer ungewöhnlichen Aktion Briefe mit Fünf-Euro-Scheinen an ausgewählte Bürger verschickt. Ziel ist es, die Teilnahme an der Studie "Gesundheit in Deutschland" zu fördern. In der Untersuchung geht es um die seelische und allgemeine Gesundheit der Bevölkerung, heißt es in einer Mitteilung des RKI. "Wenn Sie eine Einladung bekommen, machen Sie mit." Für Menschen, die teilnehmen, soll es einen weiteren Bonus von zehn Euro geben – auch per Post.