Aktualisiert am 20.03.2024 - 10:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Angesichts der abermals deutlichen Rentenerhöhung zum 1. Juli spricht sich die FDP für ein späteres Eintrittsalter in die Rente über 67 Jahre hinaus aus. "Wir sollten über eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters sprechen", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der Zeitung "Bild" vom Mittwoch. Zur Begründung ergänzte er: "Eine sichere Rente ist das Fundament unserer sozialen Marktwirtschaft."

Dürr spricht sich für Aktienrente aus

Dürr sprach sich in der "Bild" außerdem dafür aus, die Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung ausbauen, "indem wir einen Teil der Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern der Aktienrente zuführen".

Strack-Zimmermann will Kreis verkleinern

Das Bundessozialministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Renten in Deutschland zum 1. Juli um 4,57 Prozent steigen sollen. Den Angaben zufolge liegt die Rentenanpassung damit "im dritten Jahr in Folge oberhalb von vier Prozent".