Wagenknecht will der AfD Stimmen abluchsen – und könnte das Umfragen zufolge tatsächlich schaffen. AfD-Chefin Alice Weidel will nun die Strategie im Umgang mit der Linkspopulistin ändern.

In der AfD-Parteizentrale steigt die Nervosität. Der Grund: Sahra Wagenknecht . Die ehemalige Linken-Politikerin hatte angekündigt, mit ihrer Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) der AfD Stimmen abluchsen zu wollen. Und sie scheint damit erfolgreich zu sein – zumindest in einem Bundesland.

Während sich die AfD in Sachsen laut Umfragen stabil bei rund 34 Prozent hält, ist die Zustimmung in Thüringen im gerade erschienenen Thüringen-Trend auf unter 30 Prozent gefallen – zum ersten Mal seit einem Jahr. Fünf Prozentpunkte hat die unter Björn Höcke besonders radikal auftretende AfD damit im Vergleich zur letzten Thüringen-Trend-Befragung im Juli 2023 verloren. Und Wagenknechts Partei, erstmals mit abgefragt, erreicht aus dem Stand 15 Prozent.

Macht Wagenknecht der AfD nun einen Strich durch ihren großen Ost-Plan? Die Landtagswahlen 2024 sollen für die Partei schließlich ein Durchmarsch werden: Sie ist derzeit in allen drei Ländern, in denen im September gewählt wird (Thüringen, Sachsen, Brandenburg), stärkste Kraft. In Thüringen und Sachsen will sie erstmals Regierungsmacht erlangen, so das offiziell ausgerufene Ziel. Oder mit mindestens 33 Prozent zumindest die sogenannte Sperrminorität, mit der sich viele wichtige Gesetzesvorhaben blockieren lassen.