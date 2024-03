Michael Kretschmer ahnt wohl, dass er das heute nicht gewinnen wird. Mit dem Cannabis-Gesetz öffne die Bundesregierung die "Büchse der Pandora", warnt Sachsens Ministerpräsident im Bundesrat . Es gebe so viel Kritik von allen Seiten, aber "erwachsene Politiker" ließen sich "dann einfach überstimmen" und "in die Ecke stellen".

Kretschmer findet: "Herr Gesundheitsminister, das, was Sie hier angerichtet haben, das ist wirklich demokratieschädigend."

Das ist die Frage: Ist sie das? Und hilft Lauterbachs Gesetz wirklich, die Büchse zu schließen? Den Schwarzmarkt einzudämmen und die Suchtprävention zu stärken? Da sind sich die Länder auch an diesem Freitagvormittag im Bundesrat nicht einig. Selbst Länder, in denen Grüne und Sozialdemokraten regieren, haben große Zweifel, auch wenn viele eine Legalisierung grundsätzlich richtig finden.

Das Problem mit der Amnestie

Der Ärger in den Ländern hatte sich über Wochen aufgebaut. Im Bundesrat ist er am Freitag längst nicht verpufft. Die Union war und ist grundsätzlich gegen die Legalisierung, zu gefährlich, besonders für junge Menschen. Das hatte die Ampel eingeplant, als sie das Vorhaben in ihren Koalitionsvertrag schrieb.