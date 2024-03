Bewaffnete haben die Crocus City Hall bei Moskau gestürmt und ein Blutbad unter Konzertgästen angerichtet. Über 130 Menschen wurden am Wochenende ermordet. Bekannt hat sich der sogenannte "Islamische Staat Provinz Khorasan" (ISPK), ein Ableger der berüchtigten Terrormiliz , der in Afghanistan die ebenfalls islamistischen Taliban bekämpft.

Einzeltäter und trainierte Zellen

Ein erstes Signal der steigenden Bedrohungslage wurde im September 2022 öffentlich: Damals verhaftete die deutsche Polizei zwei Jugendliche in Iserlohn und Bremerhaven. Sie wollten eine Zelle des ISPK-Netzwerks in Deutschland gründen, um Sprengstoffanschläge zu begehen. Radikalisiert hatten sie sich im Internet. Per Chat angeleitet hatte sie offenbar ein ISPK-Rädelsführer in Tadschikistan. Verurteilt wurden sie als "echte Überzeugungstäter" zu mehrjährigen Haftstrafen.