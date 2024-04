Demnach habe die Staatsanwaltschaft in Berlin in den vergangenen Wochen wichtige Zeugen, unter anderem aus dem Verkehrsministerium, befragt. In Justizkreisen gehe man daher davon aus, dass das Ermittlungsverfahren in der kommenden Wochen abgeschlossen werde, so das "manager magazin" weiter. Dabei würde mit einer Anklage Scheuers gerechnet. Die ermittelnde Behörde wollte sich zum aktuellen Stand nicht äußern und teilte dem Medium lediglich mit, dass das Verfahren andauere.