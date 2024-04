Ampel büßt weiter an Wählergunst ein

Die Parteien der Bundesregierung verlieren in der Wählergunst weiter an Boden. Die Ränder profitieren dagegen.

Die Ampel verliert weiter an Wählergunst. Besonders die SPD kommt im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" nicht gut weg. Die Kanzlerpartei büßt im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt ein und ist mit nunmehr 15 Prozent nur noch halb so stark wie die Union (unverändert bei 30 Prozent).