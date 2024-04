Macht das "Ruanda-Modell" in Europa Schule? Das britische Oberhaus hat das ostafrikanische Land jetzt nach langen Debatten zum sicheren Drittstaat erklärt. Die Bundesregierung untersucht gerade, ob auch sie Asylverfahren ins Ausland auslagern könnte.

Außenexperte Ralf Stegner (SPD) nahm für sich bei "Maischberger" das Ergebnis zuvor. "Das Ruanda-Modell ist eines, was mit dem europäischen Recht nicht vereinbar ist", sagte er am Dienstagabend.

Die Gäste

"Dass ausgerechnet die Deutschen das jetzt anfangen sollten, ist doch geradezu absurd", sagte Stegner in der ARD-Talkshow. Zwar werde das Modell noch geprüft. Den deutschen Rechtsstaat "mit Ruanda abzuwickeln" sei aber lächerlich. Erteilen Sie der Union hier eine Absage, wollte Maischberger wissen, bekam allerdings keine Antwort.

"Maischberger" zum "Ruanda-Modell"

Stegner schien sich davon beeindrucken zu lassen. "Dass der Rechtsgelehrte Amthor weiß, was europäisches Recht ist – okay, das schauen wir uns mal an", sagte das Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Stegner beharrte aber darauf: "Ich glaube nicht, dass es damit vereinbar ist."