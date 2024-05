Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Mindestlohn auf 15 Euro anheben will , muss er sich offenbar einen neuen Koalitionspartner suchen. Konstantin Kuhle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, erteilte den Plänen des Kanzlers am Dienstagabend bei "Maischberger" jedenfalls eine klare Absage – die Scholz laut ihm aber gar nicht braucht.

Die Gäste

Kuhle stellte bei "Maischberger" die rhetorische Frage, "warum der Bundeskanzler heute durch die Republik läuft und einen Mindestlohn von 15 Euro fordert, obwohl er weiß, dass das mit der FDP nicht umsetzbar ist?" Passenderweise brachte die Moderatorin am Ende der Runde mit Kuhle und seinem CDU-Amtskollegen Jens Spahn die Sprache auf "streng geheime" Treffen hochrangiger Vertreter beider Parteien in Berlin .

"Maischberger" zur Ampel

Während Spahn an diesem Abend mehrmals vom Studiopublikum Applaus erhielt, geriet Kuhle bereits bei der ersten Frage der Moderatorin in die Defensive. Nicht der Zustand der Ampel oder auch die Abschaffung der Rente mit 63 seien das wirkliche Thema, behauptete er. Doch es dauerte nicht lang, da hatte Maischberger genug.

Stilistisch ähnlich hatte Maischberger die Runde mit Spahn und Kuhle eingeleitet. "Sie beide beschließen Dinge, die Sie nachher nicht mehr gut finden", hatte sie ihren Gästen attestiert. Uneins waren die sich trotz offener Gesprächskanäle über die Lösung der Migrationskrise. Spahn warb nach einem Besuch in Ruanda für das "Ruanda-Modell", bei dem Schutzsuchende in einen angeblich sicheren Drittstaat außerhalb Europas gebracht werden sollen.

Migration bei "Maischberger"

Kuhle bezeichnete das als "abstrakte Diskussion". Deutsche Asylpolitik könne "nicht auf dem Rücken Ruandas" gelöst werden. Der Liberale würdigte stattdessen die schärferen Asylregeln, auf die sich die Europäische Union am Dienstag geeinigt hatte. Migranten mit geringen Aufnahmechancen sollen erstmals in Lager an den EU-Außengrenzen gebracht und von dort gegebenenfalls direkt abgeschoben werden.