Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Dienstagvormittag zusammen mit Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang den Jahresbericht 2023 des Verfassungsschutzes vorgestellt.

Bedrohungen aus dem Ausland

Eskalation im Nahen Osten

Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und die darauf folgende Eskalation im Nahen Osten betreffe auch Deutschland. Der Nahostkonflikt sei ein Brandbeschleuniger für Antisemitismus in der Bundesrepublik. "Wir haben die islamistische Szene im Visier", sagte Faeser. Neben Islamisten nutzen nach Einschätzung der Ministerin allerdings auch Links- und Rechtsextremisten den Konflikt für ihre Ziele.

Klimaschutz

Mit der Gruppe "Ende Gelände" ist erstmals eine Klimaschutzgruppe als extremistischer Verdachtsfall eingestuft. Laut Verfassungsschutzchef Haldenwang versuchen Linksextreme Verbindungen in die Szene zu knüpfen. Faeser empfiehlt den Jugendorganisationen verschiedener Parteien, unter anderem den Jusos, die Zusammenarbeit zu beenden.

Der Verfassungsschutzbericht zeigt einen Anstieg der linksextremistisch motivierten Straftaten um rund zehn Prozent. Rund 37.000 Personen werden der linksextremen Szene zugeordnet, davon 11.200 gewaltbereit. Diese fielen immer wieder durch Anschläge auf das Stromnetz sowie brutale Attacken auf Polizisten und politische Gegner auf. Die Schäden durch Anschläge gingen in die Millionenhöhe.

Rechtsextremismus

Die Zahl der rechtsextrem motivierten Straftaten ist um fast ein Viertel auf 920.000 angestiegen. Es gab im Jahr 2023 153 Prozent mehr rechtsextreme Demonstrationen als im Vorjahr. Akteure aus der Szene der Neuen Rechten suchen immer wieder die Verknüpfung in das bürgerliche Milieu. Die Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall bezeichnete Haldenwang als richtig. Für den Verfassungsschutz sei es ein Erfolg, dass das Gericht in Münster die Einstufung der AfD bestätigt hat, sagte Faeser. Politisch sehe sie es allerdings weiterhin so, dass man sich der Partei stellen sollte, anstatt ein Verbot zu erwirken.