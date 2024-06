Sie schwenkten deutsch-russische Fahnen in Kaliningrad: Mehrere AfD-Abgeordnete sind in die russische Exklave gefahren und haben dort für die "deutsch-russische Freundschaft" und gegen europäische Werte demonstriert. Während russische Medien die Aktion, über die t-online berichtete , fleißig aufgriffen, löst sie in der deutschen Politik heftige Kritik aus.

"Ich empfehle dieser Reisegruppe dringend eine neue Destination: Zugfahrt in die Ostukraine one way", sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die gerade für die FDP ins Europaparlament gewählt wurde, t-online. "Dort können sie sich anschauen, was ihre russischen Freunde jeden Tag zu verantworten haben: Tod und Zerstörung. Spätestens dort wird ihnen das Flaggen-Schwenken vergehen."