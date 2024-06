Das dürfte Ärger in der Partei erregen – und das kurz vor dem ohnehin explosiven Bundesparteitag am Wochenende in Essen. In der Vergangenheit sind AfD-Politiker bereits häufig durch Reisen in russisches Gebiet oder Propaganda-Auftritte im russischen TV aufgefallen. Auch Tillschneider ist hier kein Unbekannter: Er reiste bereits im Herbst 2022 nach Russland, nach massiver Kritik wurde die Reise abgebrochen.

Auch innerhalb der AfD, die offiziell so sehr auf Nationalismus und Souveränität pocht, sind diese Trips als "Putin-Schmuserei" und "Hardcore-Propaganda" umstritten. Das gilt besonders für Teile der Westverbände. Für den Parteitag am Wochenende liegt ein Antrag vor, der solche Reisen und Auftritte in Zukunft einen Riegel vorschieben will – gestellt haben ihn unter anderem die Landesvorsitzenden Jan Bollinger (Rheinland-Pfalz) und Robert Lambrou (Hessen).

Darin fordern sie, dass in Zukunft gelten soll: "Als besonders schwerwiegender und in der Regel einen schweren Schaden begründender Verstoß gegen die Ordnung der Partei" sei zu werten und zu sanktionieren, "wenn ein Amts- oder Mandatsträger Reisen ins Ausland mit politischem Bezug unternimmt, sich mit ausländischen Politikern öffentlich trifft oder mit ihnen öffentlich auftritt oder in ausländischen Medien, insbesondere Rundfunksendungen, auftritt, ohne zuvor die Einwilligung des Bundesvorstandes einzuholen".

Stimmt, was der Bundesvorstand sagt, hat Tillschneider die Reise nicht angemeldet – und würde mindestens mit dem Auftritt im ausländischen TV gegen diese Regel verstoßen. Ob er sich noch dazu mit Politikern oder anderen russischen Offiziellen getroffen hat, mag Tillschneider auf Anfrage von t-online nicht beantworten. Darüber wolle er in den nächsten Tagen auf Telegram informieren.