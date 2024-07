"Dann laufen wir Gefahr, dass viele Muslime abdriften"

Konstruiert wird das aus dem Vorwurf, der der israelischen Regierung gemacht wird: Im Gaza-Krieg sind viele Zivilisten, auch Kinder, umgekommen.

Jeder tote Zivilist ist furchtbar, ich finde das ebenfalls schrecklich. Doch: Die Schuld dafür trägt die Hamas, die sich feige hinter den Zivilisten versteckt. Und: Dieselben Leute, die die israelische Regierung kritisieren wollen, marschieren in Deutschland vor Synagogen auf. Dieselben Leute sind still, wenn Muslime in Syrien, im Sudan oder sonst wo ermordet werden. Ihnen geht es nicht um Muslime. Ihnen geht es nur um den Hass auf Juden.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kritisiert ebenfalls regelmäßig die Regierung von Netanjahu.

Baerbock interessiert in Israel niemanden. Mich interessiert aber, was sie sagt. Und ehrlich gesagt: Baerbock redet das, was Politiker reden.

Das müssen Sie erklären.

Alles wird relativiert: Die einen sind böse – die anderen sind böse. Das kann sie zwar sagen. Aber: Deutschland hat sich den Schutz der Juden zur Staatsräson gemacht. Dann erwarte ich auch eine andere Haltung von Frau Baerbock. Die Betroffenheit ist kurzzeitig groß – im Zweifel geht es aber Baerbock doch nur um die Palästinenser. Mit einem 'Aber' macht man alles zunichte.

Wie fühlen Sie sich denn heute, neun Monate nach dem Terrorangriff der Hamas?

Es gibt in Israel auf der einen Seite einen Kriegsalltag, auf der anderen Seite eine Art Parallelwelt. Hier versuchen wir so normal wie möglich zu leben. Der Kriegsalltag ist ätzend. Glauben Sie mir: Ich bin kein Freund vom Krieg, von Waffen, von Uniform. Ich will nur in Frieden leben, auch wenn mir oft das Gegenteil vorgeworfen wird.

Was vermissen Sie am meisten an Deutschland – außer Hela-Curry-Gewürzketchup?

Meine Vorliebe dafür hat mittlerweile die Runde gemacht, daher bekomme ich es oft mitgebracht. Ich kriege aber auch Currywurst in Dosen geliefert. Oder Currywurst-Gewürz. Dann muss ich nicht unbedingt nach Berlin zur Currywurstbude. Doch einmal die Kulinarik außen vorgelassen.

Gerne.

Trotz allem tragischem Rückblick ist Deutschland der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen, sowohl an Spandau als auch an den Wedding. Deutschland und Berlin ist ein Stück von mir, das ich nicht wegbekomme. In Israel lebe ich eine Art deutsches Leben weiter. Fast so wie deutsche Auswanderer auf Mallorca, die ihr Deutschsein nicht ablegen.