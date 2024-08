Das alles sind aber vor allem: Hoffnungen. Habecks Hoffnungen.

So richtig überzeugt sind sie hier in Holzminden deshalb nicht. Sie haben weitere Sorgen. Die hohen Strompreise etwa, was Habeck mit Blick auf Wärmepumpentarife und künftig steigende Gas- und Ölpreise nicht wirklich gelten lässt. Und die Kürzung der Fördersummen für die Energieberatung, wo Habeck zumindest eingesteht, dass es dadurch "wieder eine Art Verunsicherung" gegeben habe.

Keine großen Versprechen, kein Schuldeingeständnis

Die großen Versprechen aber, die macht Robert Habeck an diesem Tag nicht. Alles nicht so einfach in dieser Koalition, gerade wenn's ums Geld geht, das ist seine Botschaft.

Und Habeck tut noch etwas nicht. Nicht in Holzminden bei Stiebel Eltron. Nicht in Laatzen bei Roswitha Mende. Nicht in Hannover, wo er anschließend ein Mehrfamilienhaus mit Wärmepumpe besucht. Nicht in Bremen in einem kleinen Reihenhaus. Und auch nicht in Norderstedt bei den Stadtwerken und ihrer Großwärmepumpe.

Robert Habeck erwähnt mit keinem Wort, dass es auch eigene Fehler waren, die zu dem ganzen Schlamassel geführt haben. Einem Entwurf für das Heizungsgesetz, der selbst aus Sicht vieler Grüner zu streng war, zu kleinteilig. Das frühe Durchsickern des Gesetzes, dem die Grünen tagelang ziemlich sprachlos zusahen. Die viel zu späte Klarheit darüber, wie sie die Leute beim Wärmepumpenkauf unterstützen wollen. Und schließlich das lange Festhalten am ursprünglichen Plan, die späte Einsicht also, dass es so nicht geht.

Habeck hat all diese Fehler schon mal eingestanden, das stimmt. Er glaubt vielleicht auch, schon genug dafür gebüßt zu haben. Und es inzwischen besser zu machen. Immerhin hat die Wärmepumpe nicht nur seine persönlichen Beliebtheitswerte in den Keller bugsiert, sondern auch die Werte seiner Grünen. Die Wärmepumpenkrise ist auch eine Grünen-Krise. Eine Habeck-Krise.

Als Robert Habeck am Dienstagmittag in Hannover im Vorgarten des Mehrfamilienhauses vor einer Kamera steht und die Vorzüge der Wärmepumpe für die 18 Mieter preist, wird er gefragt, ob der schwache Absatz nicht auch mit dem Ärger um den durchgestochenen Entwurf zu tun habe. Das sei jetzt nicht seine Frage, antwortet Habeck knapp. Er wolle nach vorne schauen.