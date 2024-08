Innenministerin Faeser will das Waffenrecht verschärfen und längere Messerklingen in der Öffentlichkeit verbieten. Ein Verteidigungsexperte erwartet dadurch keine zusätzliche Sicherheit.

Messer mit mehr als sechs Zentimeter langen Klingen sollen verboten werden: So fordert es Innenministerin Nancy Faeser. "Der Umgang mit Messern im öffentlichen Raum muss weiter eingeschränkt werden, um den Schutz vor Messerangriffen zu erhöhen", sagte sie der "Bild am Sonntag".

Deshalb will Faeser nun die erlaubte Klingenlänge von zwölf auf sechs Zentimeter reduzieren und Springmesser komplett verbieten. Von SPD und Grünen kommt Unterstützung, die FDP sieht darin vor allem Symbolpolitik. Alexander Michalsky, Leiter der Berliner Selbstverteidigungsschule Defence Lab, zweifelt im t-online-Interview ebenfalls an der Wirkung der Maßnahme, sieht die Regierung aber auf einem richtigen Weg.

t-online: Herr Michalsky, Innenministerin Nancy Faeser will die in der Öffentlichkeit erlaubte Klingenlänge von Messern auf maximal sechs Zentimeter beschränken. Wie sinnvoll ist das?

Es gibt Stiche und Schnitte. Gerade bei Schnitten macht das tatsächlich kaum einen Unterschied. Wenn ich einen Schnitt an einer gefährlichen Stelle am Hals oder einer größeren Arterie verursache, sind sechs Zentimeter genauso tödlich wie zwölf Zentimeter oder noch mehr. Die erheblichen Verletzungen ändern sich nicht drastisch.

Alexander Michalsky ist Leiter des Berliner Defence Labs. Die Defence Labs sind von Andy Norman entwickelte Kampfschulen mit dem Zweck, sich in gefährlichen Situationen effektiv verteidigen zu können. Dabei sollen Verteidigungstechniken für konkrete Situationen, wie etwa Messerangriffe, vermittelt werden.

Nein, Unterschiede gibt es bei einem großen Schwert, aber diese wenigen Zentimeter machen bei der Verteidigung keinen Unterschied. Das sind gefährliche Angriffe und man hat in der Situation einen erheblichen Stresspegel. Da hat man kein Gefühl dafür, ob das sechs oder zwölf Zentimeter sind. Die Verteidigung wird dieselbe sein müssen. Ein kleineres Messer kann sogar gefährlicher sein.

Eine Beschränkung auf Messer mit bis zu sechs Zentimeter langer Klinge ist Ihrer Meinung nach also nicht sinnvoll. Was wäre eine bessere Lösung?

Die Ideallösung wäre, Messer allgemein zu verbieten. Tatsächlich haben wir aber bereits gute Gesetze in Deutschland, etwa für Waffenverbotszonen. Richtet die Politik mehr Waffenverbotszonen ein, würde das bedeuten, dass man auch mehr kontrollieren kann.

Richtig. Wir haben schon jetzt das Problem, dass es zu wenig Polizeibeamte und Leute gibt, die kontrollieren können. Wir bräuchten mehr Waffenverbotszonen, mehr Kontrollen, mehr Investitionen in die Sicherheit. Und die Justiz muss härter durchgreifen und auch präventiv abschrecken.

Sie fordern also striktere Maßnahmen zum Schutz vor Messerattacken. Aber wie groß ist denn die Gefahr durch Messerangriffe?

Ich bin selbst bereits mit einem Messer angegriffen worden. Die Gefahr der Messerangriffe ist mittlerweile höher als noch vor einigen Jahren. Im Internet gibt es beispielsweise viele Anleitungen, wie mit Messern angegriffen werden kann. Und Messer gibt es in jedem Haushalt. Dazu kommt ein Unsicherheitsgefühl: Gerade nach Corona ist die Aggression in der Gesellschaft gestiegen. Einige rüsten sich in der Folge mit Messern aus.