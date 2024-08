FDP winkt ab – Vorschläge "nicht überzeugend"

Faeser allerdings will nun einen anderen Weg gehen: Nach Informationen von t-online will sie in ihrem Haus voraussichtlich einen eigenen Gesetzentwurf zu Messern erarbeiten lassen. Die damit offenbar verbundene Hoffnung: Den liberalen Koalitionspartner zumindest bei diesem populären Thema zu einer Zustimmung zu bewegen und die Umsetzung so zu beschleunigen.