In Sachsen und Thüringen Landtagswahlen: Das sagen die Umfragen Von t-online , cck Aktualisiert am 16.08.2024 - 12:52 Uhr Lesedauer: 2 Min. Michael Kretschmer (l.) und Bodo Ramelow: Die beiden Ministerpräsidenten stellen sich am 1. September erneut zur Wahl. (Quelle: IMAGO/imago) Kopiert News folgen

Bald stimmen die Wähler über neue Landtage in Thüringen und Sachsen ab. Aktuelle Umfragen zeigen, wie die Wahlen ausgehen könnten. Ein Überblick.

Am Sonntag, dem 1. September, wählen die Bürger in Thüringen und Sachsen jeweils einen neuen Landtag. In beiden Bundesländern deutet sich eine deutliche Verschiebung an – hin zur AfD sowie zum neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Wer führt die Umfragen derzeit an und welchen Politiker beziehungsweise welche Politikerin wollen die Bürger am liebsten im Amt des Ministerpräsidenten sehen? Ein Überblick:

Wahlumfragen ... stellen nur eine Momentaufnahme dar und sind generell mit Unsicherheiten behaftet: Nachlassende Parteibindungen und kurzfristigere Wahlentscheidungen erschweren den Instituten die Gewichtung der Daten. Zudem unterscheiden sich die Gewichtungsmethoden der verschiedenen Institute, sodass sich ein Vergleich oft nicht anbietet.

Thüringen

Stärkste Kraft in Thüringen ist in den Umfragen derzeit die AfD, auf Platz zwei und drei folgen dicht beieinander CDU und BSW. Die Linke, die bei der letzten Wahl noch 31 Prozent erzielt hat und damit stärkste Kraft war, stürzt laut den Umfragen ab und schaffte es somit nur noch auf den vierten Platz. Die SPD liegt abgeschlagen im einstelligen Bereich. Sowohl die Grünen als auch die FDP verpassen den Umfragen zufolge den Einzug in den Landtag.

Würden die Wähler hingegen direkt gefragt, wen Sie am liebsten als Ministerpräsidenten hätten, sähe die Lage anders aus. Amtsinhaber Bodo Ramelow von den Linken wird mit großem Abstand am häufigsten genannt. Björn Höcke (AfD) und Mario Voigt (CDU) liegen in etwa gleichauf.

Sachsen

Laut den aktuellen Umfragen liefern sich derzeit die AfD und die CDU das Rennen um den ersten Platz. Das BSW liegt derzeit auf dem dritten Platz. Dahinter liegen, weit abgeschlagen, SPD und Grüne. Die Linke, die 2019 noch auf 10 Prozent der Stimmen kam, wird laut Umfragen deutlich an der Fünfprozenthürde scheitern und wäre damit das erste Mal seit ihre Gründung im Jahr 2009 nicht mehr im sächsischen Landtag vertreten.

In den Umfragen liegt zwar mal die AfD, mal die CDU vorne. Fragt man die Wähler jedoch, wen sie lieber als Ministerpräsidenten hätten, ist die Antwort klar: Amtsinhaber Michael Kretschmer von der CDU.