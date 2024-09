Aktualisiert am 01.09.2024 - 18:40 Uhr

Die Wahllokale in Sachsen und Thüringen sind geschlossen. So haben die Parteien bei den "Schicksalswahlen" abgeschnitten.

In Sachsen und Thüringen sind neue Landtage gewählt worden. In Thüringen wird die AfD laut erster Hochrechnung mit ihrem rechtsextremen Spitzenkandidaten Björn Höcke erstmals stärkste Kraft. Die CDU landet abgeschlagen auf dem zweiten Platz, die regierende Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow verliert deutlich.

In Sachsen liefern sich die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD. In beiden Ländern erreicht das erst Anfang des Jahres gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus dem Stand zweistellige Werte – und könnte nun bei der Koalitionsbildung zum Zünglein an der Waage werden.