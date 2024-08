Politisches Schwergewicht

Er ist politisch ein erfahrener Mann. Friedrich Straetmanns saß für die Linke von 2017 bis 2021 im Bundestag, ist studierter Jurist und seit 2021 Staatssekretär im Justizministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Davor war er gut 20 Jahre SPD-Mitglied, dann in der WASG und danach PDS-Mitglied. Straetmanns Leben ist die linke Politik.

Doch von genau der trennt er sich jetzt und tritt in das Bündnis Sahra Wagenknecht ein, das sich bewusst nicht in ein Rechts-links-Schema einteilen lassen will. Sein Hauptgrund und Punkt eins der Erklärung, die t-online vorliegt: "Die Linke hat politische Kernthemen wie das Thema 'Frieden' aufgegeben", so Straetmanns. Er begründet das unter anderem damit, dass die Parteispitze der Linken im Februar 2023 nicht an der "Friedenskundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer" vor dem Brandenburger Tor teilgenommen habe.