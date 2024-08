Ein 26-Jähriger greift im Namen des "Islamischen Staats" ein Stadtfest in Solingen an. "Diese mörderische Bande bekämpft alles, was ihnen nicht passt", erklärt Islamismus-Experte Ahmad Mansour im t-online-Interview.

Nach einem Messerangriff auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen am 23. August ist eine politische Debatte über die notwendigen Konsequenzen entbrannt. Der mutmaßliche Täter, Issa al-Hassan, hielt sich in Deutschland auf, obwohl er eigentlich ausreisepflichtig war. Die Ampelkoalition will nun konsequenter abschieben und wird dabei von der Opposition vor sich hergetrieben.

Vielen Politikern ginge es nach einer solchen Tat um Aufmerksamkeit, ihre Forderungen seien jedoch nicht besonders wirksam, sagt Ahmad Mansour. Der Psychologe beschäftigt sich seit Jahren mit islamistischen Extremismus und fordert nachhaltige Strategien gegen Radikalisierung junger Menschen. Im Interview mit t-online erklärt er, wo sich junge Menschen heute radikalisieren und welche Bedeutung der 7. Oktober dabei spielt.

t-online: Herr Mansour, der 26-jährige Issa al-Hassan hat am Freitagabend scheinbar wahllos auf Menschen eingestochen. Wie erklären Sie sich das?

Ahmad Mansour: Die Gründe, warum sich Menschen in Deutschland radikalisieren, sind vielfältig. Ich selbst arbeite mit jungen Menschen in Schulen und Gefängnissen und beobachte da eine Emotionalisierung in gigantischem Ausmaß. Das hat insbesondere mit der Situation nach dem 7. Oktober zu tun, also dem Überfall der Hamas auf Israel. Darüber konsumieren viele Jugendliche radikale Inhalte in den sozialen Medien und gehen auf Distanz zur Mehrheitsgesellschaft. Das könnte auch in diesem Fall eine Ursache sein. Der Attentäter hat seinen Anschlag ja selbst als Rache erklärt für das angebliche Massaker in Palästina.

Der Psychologe Ahmad Mansour. (Quelle: Jörg Carstensen/dpa./dpa) Ahmad Mansour Der Psychologe, geboren 1976, ist arabisch-palästinensischer Israeli und Deutscher. Seit 2004 lebt er in Berlin. Er arbeitet für Projekte gegen Extremismus und Antisemitismus. Anfang 2018 gründete er die Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, die Projekte gegen muslimischen Extremismus und Antisemitismus für junge Menschen anbietet. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Moses-Mendelssohn-Preis zur Förderung der Toleranz, den Carl-von-Ossietzky-Preis und das Bundesverdienstkreuz.

Der mutmaßliche Täter kam Ende 2022 nach Deutschland und lebte in Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen. Wo kann sich so jemand radikalisieren?

Wir wissen nicht, ob sich diese Person in Deutschland radikalisiert hat oder als Radikaler eingereist ist. Hier vor Ort passiert das kaum noch in Moscheen. Tatsächlich gab es in Solingen vor ungefähr zehn Jahren eine Moschee, in der radikales dschihadistisches Gedankengut verbreitet wurde. Da war damals auch Deso Dogg dabei (Anm. d. R.: Ein deutscher Rapper, der als Terrorist für den Islamischen Staat am Syrienkrieg teilnahm und dort vermutlich getötet wurde). Aber diese Gruppierung wurde verboten und seitdem hat sich ganz viel verändert. Mittlerweile passiert die Radikalisierung vor allem in den sozialen Medien.

Ach so?

Das ist aber nicht die einzige Ursache, die Entwicklung ist oft sehr komplex. In diesem Fall kommt der Täter aus Deir al-Sor in Syrien. Das war eine Hochburg des "Islamischen Staats" als er noch ein junger Mann war. Das heißt, er bringt womöglich eine entsprechende Sozialisation und bestimmte Werte mit. In Begegnung mit unserer Gesellschaft kann das zu Ablehnung und Radikalisierung führen. Dann spielt auch noch seine Persönlichkeitsstruktur mit rein. Das bedeutet möglicherweise eine Neigung zu Autorität und patriarchalischen Strukturen. Ob er sich verloren gefühlt oder Lebenskrisen durchgemacht hat. All das sind Faktoren, die zur Radikalisierung führen können. Wir wissen allerdings wenig über diesen jungen Mann und was er in den letzten zwei, drei Jahren für Prozesse durchgemacht hat.

Welche Inhalte in den sozialen Medien tragen zur islamistischen Radikalisierung bei?