Welche Rolle spielt der Anschlag von Solingen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen? Vor der Wahl am Sonntag veröffentlicht das ZDF eine neue Umfrage.

Der mutmaßlich islamistische Anschlag von Solingen prägt die aktuelle Debattenlage in Deutschland. Aber hat er auch Einfluss auf die Stimmung der Wähler in Sachsen und Thüringen? Kurz vor den Landtagswahlen am Sonntag sieht das neue ZDF-Politbarometer die AfD in Thüringen als stärkste Kraft – in Sachsen kann die CDU mit dem Wahlsieg rechnen.