Welche Kritik gibt es an Woidke?

Woidkes Konkurrenz im Wahlkampf zweifelt an dessen Distanz zur Ampelkoalition und Bundeskanzler Olaf Scholz . "Es ist ein einigermaßen peinliches Schauspiel, wenn Dietmar Woidke nun so tut, als hätte er nichts mit Olaf Scholz zu tun", sagte Brandenburgs CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann.

Im Wahlkampf zur Europawahl wurde die SPD dafür kritisiert, mit Scholz' Gesicht auf Wahlplakaten um Stimmen zu werben. Um nun in Brandenburg erfolgreicher abzuschneiden, tue Woidke jetzt so, als wäre er in der Opposition, so die Kritik aus der CDU. "Woidke ist im Frühjahr auf jeden Traktor gestiegen und hat den Bauern versichert, an ihrer Seite zu stehen – aber den Weg zu seinen eigenen Abgeordneten hat er nicht geschafft", sagt Hoffmann und spricht vom "doppelten Dietmar" den man derzeit in Brandenburg erlebe.