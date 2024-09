Die Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen wird kompliziert. t-online hat mit Christian Leye, Generalsekretär des BSW, zu den möglichen Verhandlungen gesprochen.

In Thüringen und Sachsen bahnen sich jeweils Koalitionen von CDU und BSW an – weil es nach den Landtagswahlen keine andere Möglichkeit gibt, ohne die AfD eine Regierung zu bilden. Doch gerade in der Union rumort es: Im Westen halten viele schon die Aufnahme von ersten Sondierungsgesprächen mit der Wagenknecht-Partei für Frevel.

Hinzu kommt, dass beide Parteien an vielen Stellen inhaltlich sehr weit auseinander liegen. Wie blickt das BSW selbst darauf? Und wie ließen sich Kompromisse mit der CDU finden? Christian Leye, Generalsekretär des BSW, steht t-online dazu Rede und Antwort. Und äußert erst einmal Kritik an dem möglichen neuen Koalitionspartner.

t-online: Herr Leye, viele in der CDU sagen: Das BSW ist der verlängerte Arm Putins. Mit welcher Stimmung gehen Sie nach solchen Aussagen in die Koalitionsverhandlungen in Thüringen?

Christian Leye: Mancher in der CDU versucht, die Landesverbände gegen die Bundespartei auszuspielen. Vor Sondierungsgesprächen für eine gemeinsame Regierung schafft so etwas in der Tat kein Vertrauen. Vielleicht aber spricht da auch ein wenig der Neid heraus, wenn man sich das Kommunikationsdebakel der Union ansieht. Da sind die einen bereit, mit uns Verantwortung zu übernehmen. Der andere Teil der Union vergisst seine gute Kinderstube unserer Bundesvorsitzenden gegenüber. Und der Chef steht in der Mitte und schaut, wer gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass Neid aufkommt – auf unsere Geschlossenheit und auch Entschlossenheit.

Friedenspolitik, die nichts mit Länderfragen zu tun hat, ist Ihrem BSW wichtig. Nun verhandeln Sie mit der CDU, die sich zumindest in Thüringen nicht von Waffenlieferungen an die Ukraine distanziert hat. Wie glaubwürdig sind Sie als BSW eigentlich in diesem Punkt?

Friedenspolitik ist uns wichtig, und das muss auf Landesebene eine Rolle spielen. Denn das Thema Krieg und Frieden war in diesen Landtagswahlkämpfen für die Menschen und für die Wählerinnen und Wähler sehr wichtig. Und vielleicht ist es eine gute Idee, dass man den Wählerwillen dann nach der Wahl auch aufgreift und umsetzt – und nicht dauernd versucht, die Menschen zu erziehen. Vielleicht gibt es dann weniger Sondersendungen im Fernsehen zum Thema: Warum wächst der Unmut in der Bevölkerung?

Die CDU will keinen höheren Mindestlohn, dafür lieber steuerfreie Überstunden. Sie und das BSW lehnen das ab und möchten eine Vermögenssteuer einführen. Passen diese Parteien in Sachen Finanzen und Soziales überhaupt zusammen?

Es stimmt, dass wir derzeit im sozial- und wirtschaftspolitischen Bereich unterschiedliche Ansätze verfolgen. Wir setzen uns für Gerechtigkeit und Verbesserungen für die breite Bevölkerung ein. Gleichzeitig haben wir eine Verantwortung gegenüber dem Land und den Wählern. Wahlergebnisse sind keine Wunschkonzerte.

Das war jetzt eine typische Politphrase. Was meinen Sie konkret?

Wir werden uns nicht wie die CDU verhalten, die bereits zwei Unvereinbarkeitsbeschlüsse gefasst hat und nun den dritten gegen uns diskutiert. Man fragt sich, was passiert, wenn sie noch die SPD ausschließen, weil die Große Koalition unerwünscht ist – dann bleibt ja nur noch die FDP. Das ist doch alles Unsinn. Wir sind in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Auf Länderebene müssen wir genau schauen, was gemeinsam möglich ist. Wir haben klargestellt, dass wir konkrete Vorschläge unterbreiten werden, wenn es Verbesserungen für die Menschen vor Ort gibt. Wenn diese gemeinsam umsetzbar sind, sind wir auch bereit, zusammenzuarbeiten.

Kommen Sie und das BSW jetzt in der Realität an und merken, dass Ihre populistischen Forderungen wie ein höherer Mindestlohn und soziale Gerechtigkeit mit der CDU nicht umsetzbar sind?