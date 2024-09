Knaus: Merz-Plan hätte vor Gericht keinen Bestand

Andere Vorschläge, wie den Plan von CDU-Chef Friedrich Merz , an der Grenze Flüchtlinge abzuweisen, sieht Knaus dagegen sehr kritisch: "Es wäre europarechtlich problematisch und politisch unklug, würden wir versuchen an Deutschlands Grenze alle Asylsuchenden in Nachbarstaaten zurückschicken – ohne deren Kooperation jegliche Kontrolle dieser Grenzen praktisch gar nicht möglich wäre", sagte er.

Trotz der Diskussionen in der Politik sei in den vergangenen Jahren beim Thema Asyl kaum etwas passiert, sagte Knaus kürzlich auch in einem Interview des "Deutschlandfunk Kultur". So sei die Zahl der Asylanträge in den vergangenen sechs Jahren – außer im letzten Jahr – stets gestiegen. Man hat offensichtlich viel diskutiert, man hat wenig erreicht, und jetzt erreicht man den Punkt, wo manche Vorschläge in den Raum werfen wie: 'Wir schließen einfach die deutsche Binnengrenze zu Österreich, Schweiz und Tschechien', die total unrealistisch sind." Knaus bezog sich mit seiner Kritik unter anderem auf den Beitrag des CDU-Chefs in der Debatte.