Friedrich Merz will nun doch mit der Ampel weiterreden. Warum nicht gleich? Die Wende in der Migrationspolitik ist zu ernst für Wahlkampf-Stunts.

Erst will er reden, dann wieder nicht. Erst lehnt er weitere Gespräche ab, dann sagt er doch zu: Fast will man lachen über das Theaterstück, das Friedrich Merz und seine CDU dieser Tage aufführen. Wäre es nicht eigentlich zum Weinen.

Nach viel Hin und Her, einem geplatzten Asylgipfel und einem launischen Schlagabtausch im Bundestag mit dem Kanzler hat sich der CDU-Chef nun doch dazu durchgerungen, weiter mit der Ampel über eine Lösung der offenen Migrationsfragen zu diskutieren. Genauer: mit den Ampel-Chefs, so wie es Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeschlagen hat.

Kein Verständnis für Sperenzchen

Das ist gut so und auch richtig. Hätte aber auch gleich so kommen können, ja müssen. Denn für kindergartenartigen Hickhack, für Politmanöver und Wahlkampf-Stunts hat in Deutschland kaum einer mehr Verständnis. Das Thema ist zu ernst für Sperenzchen und Taktierereien.