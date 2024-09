Söder hatte stets Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Markus Söder stets nach Höherem gestrebt hat. Sooft er in den vergangenen Jahren auch betonte, dass "sein Platz in Bayern" sei: Weit häufiger hat er in den vergangenen Jahren durchblicken lassen – mal mehr, mal weniger deutlich, dass er Ambitionen in Richtung Berlin hat.